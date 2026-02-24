Venezuela integrará el Grupo B del mundial U15 de béisbol

La selección de Venezuela dirá presente, por el Grupo B, en la Copa Mundial de Beisbol U15, que se realizará del 25 de septiembre al 04 de octubre, en Merida, capital del estado de Yucatán, en México.

Según Anna Palermo, integrante del departamento de prensa de la Federación Venezolana de Béisbol (Fevebéisbol), El Team Beisbol Venezuela se estará enfrentando a China Taipei, Estados Unidos, Australia, República Checa y Nicaragua. Mientras que por el Grupo A se medirán: Japón, Cuba, República Dominicana, Alemania, Suráfrica y el anfitrión, México.

Recordar que los venezolanos lograron sellar su cupo a la cita mundialista gracias a su destacada actuación en el Panamericano, que se realizó en nuestro país, el año pasado. Clasificaron invictos, en la Ronda de Apertura le ganaron a Perú 16 a 4, Colombia 11 a 1, Ecuador 18 a 6 y Brasil 10 a 5; en la Gran Final se midieron a la selección colombiana y los dejaron en el terrero con un resultado final de 15 carreras por 3. Logrando así clasificar, nuevamente, a la Copa Mundial de la categoría.

Conformación de róster

Con miras a conformar la mejor selección, la Federación Venezolana de Beisbol está preparando un Campeonato Nacional para recopilar el mejor talento en la categoría, con equipos invitados de vitrinas, academias y asociación.

Este evento, que será del 17 al 24 de abril en el estado Aragua, permitirá evaluar y observar a los futuros jugadores que dirán presente en el Mundial de este año.

Esta se trataría de la participación N°12 de Venezuela en la Copa Mundial U15, destacando en sus actuaciones del 2012 cuando ganó medalla de Oro; 2001 cuando se llevó la de Plata; así como 1998 y 2014 en las cuales se alzó en la presea de Bronce. Este 2026 buscarán nuevamente repetir podio, alcanzando el título de campeón.

