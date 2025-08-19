Venezuela informa que recibió de Rusia 226.000 dosis de vacuna contra la fiebre amarilla

Venezuela recibió de Rusia 226.000 dosis de vacuna contra la fiebre amarilla, informó este martes la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez.

A través de su canal de Telegram, Gutiérrez indicó que, gracias a la alianza entre Venezuela y Rusia, el cargamento de vacunas llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, en el estado La Guaira (norte).

Para la funcionaria venezolana, esto es una "excelente noticia" que refuerza el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y "garantiza la seguridad de cada venezolano".

Realidad

En 2024, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría indicó que "en los últimos 10 años el PAI no logra alcanzar las metas propuestas en cuanto a cobertura vacunal".

Asimismo, señaló que "los indicadores de nuevas vacunas y actualización del esquema muestran que (el) PAI (de) Venezuela se encuentra muy retrasado en la incorporación de nuevas vacunas".

En mayo pasado, un cargamento con 2.407.000 vacunas contra la poliomielitis y la hepatitis B llegó a Venezuela como parte de los acuerdos de cooperación que este país mantiene con Irán, informó entonces el viceministro venezolano de Redes de Salud Colectiva, Jesús Osteicochea.

Donación previa

También, en abril pasado, Venezuela recibió 30.000 dosis de vacunas contra la poliomielitis provenientes de Cuba, comunicó entonces Gutiérrez.

Pocos días antes, Nicaragua había enviado a Venezuela otras 30.000 dosis vacunas contra el polio y 20.000 contra la tuberculosis.

Caracas / EFE