Venezuela debutará frente a Países Bajos en el Clásico Mundial de Béisbol

La selección de béisbol de Venezuela inicia este viernes su camino en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 enfrentando a Países Bajos.

Según Felipe Ramírez, periodista del Ministerio del Poder Popular para el Deporte (Mindeporte), bajo el sol de Miami (1:00 p.m.) el equipo nacional liderado por Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio y el capitán Salvador Pérez, buscará dar el primer paso a la siguiente ronda en el denominado «grupo de la muerte».

El rival de estreno no es cualquiera: los neerlandeses son reconocidos por su capacidad para sorprender a los favoritos, y cuentan con un róster repleto de jugadores con trayectoria en ligas profesionales.

En el loanDepot Park sera el escenario donde los integrantes de la llave D disputaran tres partidos en la fase de grupos, para un total de 12 cotejos.

Ranger Suárez a la lomita

El mánager Omar López confirmó que el zurdo Ranger Suárez será el primer abridor de la novena criolla ante los Países Bajos. La información fue dada a conocer los medios de comunicación que se dieron cita en el CACTI Park de Palm Baches, Florida.

Suárez se convertirá en el cuarto pitcher venezolano en abrir el primer juego del torneo mundialista, tras los pasos de Johan Santana (2006), Félix Hernández (2009 y 2017), Aníbal Sánchez (2013) y Martín Pérez (2023).

El lanzador zurdo llega a este clásico mundial luego de una sólida campaña en las ligas mayores en el 2025 con los Filis de Filadelfia, donde sus números hablan por si solo: efectividad de 3.20 y un WHIP de 1.22 en 157.1 innings repartidos en 26 aperturas.

De igual manera, estableció registros personales en la gran carpa en entradas lanzadas (157.1) y ponches recetados (151), méritos que le valieron para ser el encargado de la lomita en el juego inaugural.

Alineación definida

El mánager Omar López también dio a conocer el posible mas no definitivo orden al bate oficial para este primer enfrentamiento:

Jardín Derecho: Ronald Acuña Jr.

Ronald Acuña Jr. Primera Base: Luis Arráez.

Luis Arráez. Jardín Central: Jackson Chourio.

Jackson Chourio. Jardín Izquierdo: Wilyer Abreu.

Wilyer Abreu. Tercera Base: Maikel García.

Maikel García. Bateador Designado: Eugenio Suárez.

Eugenio Suárez. Cátcher: William Contreras.

William Contreras. Segunda Base: Geiber Torres.

Geiber Torres. Campo Corto: Eduardo Barreiro.

La acción para Venezuela continúa el 7 de marzo, cuando se medirá ante Israel a las 7:00 p.m. Posteriormente, el lunes 9 se enfrentarán a los nicaragüenses a la misma hora.

Finalmente, el 11 de marzo llegará uno de los duelos más esperados del torneo: República Dominicana ante Venezuela, a las 8:00 p.m., un encuentro que promete definir las posiciones finales del grupo.

