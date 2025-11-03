Venezuela comienza una campaña para evitar la extracción y comercialización del musgo

El Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente) de Venezuela anunció este lunes el inicio de una campaña a nivel nacional para evitar la extracción y comercialización del musgo que es usado especialmente, explicó, durante esta época del año en los nacimientos y otros adornos con motivo de la Navidad.

"El musgo es muy importante para mantener el equilibrio ecológico en los bosques, porque absorbe CO2, retiene el agua, porque conserva el suelo estable y permite que el bosque se siga desarrollando de manera correcta", explicó el ministro de Ecosocialismo, Ricardo Molina, en un video difundido por su equipo de prensa.

Asimismo, indicó que la campaña se llevará a cabo en todo el país, con especial énfasis en los estados Miranda, Aragua, Trujillo, Táchira, Mérida y Caracas.

"No extraigan musgo para arreglar, para adornar la navidad, utiliza otros materiales y defiende la naturaleza", añadió.

Molina indicó que la campaña va dirigida a los consumidores y también a todos aquellos que comercializan el musgo.

"Si usted se dedica a eso, nosotros desde el Comité Operativo de Fiscalización de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, vamos a tener que ir por ustedes, entonces eviten las sanciones, eviten la vergüenza de quedar en evidencia ante la población de que son enemigos de la madre Tierra", apuntó.

En una nota de prensa, la cartera de Estado explicó que en Venezuela hay 232 géneros y 1.012 especies de musgo.

Además, recordó que la resolución 175, publicada en la Gaceta Oficial 40.305 del año 2013, prohíbe la extracción, transporte, comercialización y aprovechamiento del musgo para "prevenir la erosión, regular el balance hídrico de los bosques, páramos y proteger la biodiversidad".

En 2020, el Ministerio de Ecosocialismo señaló que las familias venezolanas utilizan el musgo para decorar los pesebres, en el que se representa con figuras el nacimiento de Jesucristo, pero -dijo entonces- su extracción representa una amenaza para su existencia en el planeta.

De igual forma, advirtió en aquel momento que, en la mayoría de los casos, el musgo se extrae "descontroladamente" de la naturaleza, y llamó la atención sobre la "imposibilidad" de reproducir esta planta en viveros, ya que -sostuvo- solo se dan en los bosques.

Caracas / EFE