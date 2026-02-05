Venezuela anunció su róster para el Clásico Mundial de Béisbol

La noche de este jueves 5 de febrero de 2026 la Federación Venezolana de Béisbol (Fevebeisbol) anunció su róster para el Clásico Mundial de Béisbol (WBC por sus siglas en inglés), que arranca el próximo marzo.

Luego de meses de rumores y confirmaciones sobre algunas ausencias, finalmente se publicó la plantilla de 30 jugadores que tendrá a disposición el mánager Omar López. Entre ellos destacan el capitán Salvador Pérez y Ronald Acuña Jr., cuya presencia ya había sido asegurada.

Algunos que aparecen en la lista y pueden considerarse sorpresas para bien o para mal son Ricardo Sánchez, que viene de ser Pitcher del Año en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP); así como los lanzadores Germán Márquez y Antonio Senzatela, que tuvieron un 2025 para el olvido en Grandes Ligas con Rockies de Colorado.

Róster

Salvador Pérez y William Contreras son los receptores que aparecen entre los seleccionados. Los jugadores de cuadro son Luis Arráez, Eugenio Suárez, Maikel García, Ezequiel Tovar, Andrés Giménez, Willson Contreras y Gleyber Torres.

Los jardines estarán cubiertos por los estelares Acuña Jr., Jackson Chourio y Wilyer Abreu, junto al utility Javier Sanoja.

Entre el abanico de pitchers aparecen Pablo López, Ranger Suárez, Eduardo Rodríguez, José Alvarado, Ángel Zerpa, Eduard Bazardo, José Buttó, Yoendrys Gómez, Enmanuel de Jesús, Carlos Guzmán, Andrés Machado, Oddanier Mosqueda, Daniel Palencia, Keider Montero, además de los mencionados Senzatela, Márquez y Sánchez.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo