Venezuela afina detalles para el arranque del Clásico Mundial de Béisbol

La selección de béisbol de Venezuela ya comenzó a trabajar de cara al arranque del Clásico Mundial de Béisbol. Desde el lunes 2 de marzo inició la concentración en West Palm Beach, Florida, Estados Unidos, ya pensando en el primer rival que tendrán en el torneo, que será Países Bajos el viernes 6.

Apenas cuatro días es lo que tendrá el equipo reunido antes de afrontar el primer compromiso, pero hay que recordar que los entrenamientos primaverales previo a la campaña 2026 de Grandes Ligas arrancaron a mediados de febrero, por lo que el grupo solo necesita afinar detalles.

Este martes 3 la novena dirigida por Omar López tendrá un compromiso de preparación ante los Astros de Houston, mientras que el miércoles 4 se medirá a los Nacionales de Washington. Esos serán los únicos choques que disputará el equipo patrio antes del debut ante Países Bajos el viernes.

Confianza

En declaraciones a los medios de comunicación luego del primer día de entrenamiento de la selección, el mánager Omar López aseguró que hay un ambiente de confianza en el cuerpo técnico con el núcleo que tienen a disposición.

Hay que recordar que, luego de anunciar el roster oficial, Venezuela sufrió las bajas de Pablo López (por lesión), Germán Márquez (decisión personal), José Alvarado y Oddanier Mosqueda (ambos por tema de seguro). Por ellos se sumaron a la selección Jhonathan Díaz, Anthony Molina, Luinder Ávila y Christian Suárez.

"Estamos contentos de tener un gran grupo de jugadores que están aquí con la disposición y sin ningún tipo de regulación que les haya impedido venir. Lo que pasó, pasó y lo más importante de los que tenemos horas de trabajo en esto es que pasamos la página rápido", dijo el estratega en relación al tema de las ausencias imprevistas.

De igual manera expresó satisfacción con la juventud que presenta el equipo, guiados por la experiencia del capitán Salvador Pérez. A eso hay que sumarle el cartel del resto del cuerpo técnico, donde hay nombres como Miguel Cabrera, Johan Santana o Víctor Martínez.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo