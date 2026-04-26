Venezolanos frente a la Casa Blanca exigieron la libertad de todos los presos políticos

Un grupo de venezolanos se concentró este sábado 25 de abril en las afueras de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, para denunciar que más de 600 personas permanecen detenidas en el país por razones políticas.

La organización Un Mundo Sin Mordaza difundió un video en sus redes sociales con el testimonio de una de las personas que participaron en la protesta.

Los manifestantes hicieron un llamado a la diáspora venezolana a no guardar silencio, a seguir denunciando y a mantener la presión internacional hasta lograr la libertad de todos los detenidos por razones políticas, afirmó la oenegé.

"Donde haya un venezolano, hay una voz por la libertad. La exigencia sigue siendo una: que sean todos".

Cifra

Según el registro de la organización Justicia, Encuentro y Perdón alrededor de 670 personas quedan tras las rejas por razones políticas.

El miércoles 23 de abril, Delcy Rodríguez anunció el fin de la amnistía y señaló que serán otros espacios los que se encarguen de evaluar los casos de detenciones por motivos políticos.

Organizaciones de derechos humanos, activistas y dirigentes políticos expresaron su rechazo a la decisión y aseguraron que se trata de un acto "arbitrario e inconstitucional".

Washington / Tal Cual