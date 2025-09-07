Venezolanos en la CPI sin respuesta, tras siete días de huelga: "Seguiremos resistiendo"

Los cuatro venezolanos que están en huelga de hambre frente a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en la Haya, Países Bajos, aseguraron que seguirán resistiendo hasta lograr los objetivos.

"Saludos Venezuela, hoy domingo 7 de septiembre cumplimos siete días en huelga de hambre por el país. Aquí estamos más unidos que nunca por los presos políticos, por sus familiares", señalan en un video publicado en redes sociales.

Los manifestantes pidieron el apoyo y la fuerza de todos los venezolanos a través de las oraciones. "Después de siete días hemos tenido la capacidad de resistir y seguiremos resistiendo. La fortaleza está en nuestros corazones y la energía que nos envían las personas que están unidos a nosotros".

Respuesta

Se mostraron confiados en una respuesta a favor de todos los presos políticos en Venezuela. "Tengan paciencia señores y confíen en nosotros que estamos haciendo nuestra parte y por otro lado Dios nos está ayudando".

Los venezolanos Mario José de Nigris León, Jhon Manuel Cáceres Morillo, Laura Angélica García Contreras y Victor Guerrero están reclamando celeridad en el proceso que cursa en el tribunal internacional contra Nicolás Maduro y sus colaboradores por presuntas violaciones a los derechos humanos en el Caso Venezuela I por crímenes de lesa humanidad.

La juez penal y magistrada emérita del TSJ, Blanca Rosa Mármol, comentó en sus redes sociales la falta de respuesta por parte de la Corte Penal Internacional ante la protesta de los venezolanos. "Seis días sin responder a una huelga de hambre frente a su sede lleva el Tribunal Internacional encargado de hacer justicia frente a los crímenes más graves contra la Humanidad", dijo.

La Haya / Tal Cual