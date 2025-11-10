Venezolano Ian Van Ruyven se colgó la medalla de bronce en campeonato de patinaje de Canadá

El venezolano Ian Van Ruyven se alzó con la medalla de bronce en el campeonato seccional de patinaje sobre hielo celebrado en British Columbia, Canadá, entre el 6 y el 9 de noviembre.

Van Ruyven (11), nativo de Maturín, Monagas, figuró con puntuación de 20,54, defendiendo los colores del club White Rock South Surrey Skating, con lo que secundó a Aiden Feng (24,31) y a Everett Mok (20,64) en el podio.

El monaguense debió reponerse a una inactividad de seis semanas tras sufrir una fractura en una de sus muñecas, en apenas su segunda justa en la categoría.

Orgullo maturinense

Van Ruyven se mostró satisfecho con su actuación y considera que aún tiene mucho margen para mejorar.

“Me siento muy orgulloso de lo que hice”, declaró el atleta criollo. “Lo hice bien. Creo que podría haberme acercado a la medalla de plata de no ser por las seis semanas que pasé sin entrenamiento por la lesión”.

¿Qué fue lo mejor y lo más difícil de tu presentación?

Lo mejor, sin duda, fue mi primer salto, que se llama “Axel double toe loop”. Me salió mejor de lo que me esperaba. Y lo más difícil fue el “double flip”.

Nueva exigencia

Van Ruyven destacó el nivel de la competencia y que ello le motiva a exigirse más en su preparación.

La justa reunió a más de 250 atletas, divididos en 20 categorías.

Santiago / LeónAguilar