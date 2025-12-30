Vendedores: después del 24-D bajó el flujo de personas en el centro de Puerto La Cruz

Vendedores reportaron que después del 24 de diciembre mermó el movimiento de personas en el centro de Puerto La Cruz.

A pesar de que este martes 30/12, pasadas las 10:00 am, había varios ciudadanos en las aceras y tiendas de las principales áreas comerciales de la ciudad, la realidad es que todo lucía más despejado que la semana pasada.

Ni siquiera había largas colas en los locales que aceptan compras con algún plan de crédito.

"El 22 y el 23 sí se vio más o menos gente, pero igual nada se compara con años anteriores. Ya después del 24 todo bajó mucho, imagino que es por los precios que las personas no están comprando mucho", indicó la comerciante informal Rosa Díaz, quien labora en la avenida 5 de Julio.

Para la vendedora Morelis Rivero, la temporada navideña ha sido "regular" hasta ahora.

Detalló que pese a que ha habido movimiento de personas en la calle, esto no se ha traducido en una gran cantidad de ventas.

"Uno que otro compra, pero la verdad es que no se ha dado una venta fluida como antes. Sin embargo, esperamos que mañana 31 de diciembre se mueva más la cosa", apuntó la dama, quien labora en la calle Libertad.

Mientras tanto, la compradora Elena Farías comentó que tanto hoy como el viernes pudo comprar algunas prendas de vestir sin hacer cola, debido a que bajó el flujo de personas en la calle.

"Cuando salí el viernes, entré a una tienda que se me hizo difícil comprar algo el 23 de diciembre, porque había demasiada gente, y logré conseguir un suéter que quería. Hoy también salí y compré tranquila un pantalón para mi hijo", afirmó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez