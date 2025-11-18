Vendedores de ropa de Carúpano reportan bajas ventas y una temporada fría en el inicio de la Navidad

Caras largas y tiendas vacías se erigían este lunes como una muestra de una temporada fría en muchas tiendas y puestos de venta de ropa en Carúpano, estado Sucre, cuando ya inició la temporada navideña en los comercios locales.

En la calle Cantaura, la vendedora de la tienda Origamia, aunque no quiso identificarse, si admitió que las ventas están frías, pese a que por estas fechas suele haber mucho movimiento.

En la intersección de las calles Cantaura con Independencia, en el tradicional puesto de los Castellini, una de sus dependientes dijo que el movimiento ha sido malo.

Explicó que esperaban una mejora a partir del 15 de noviembre, pero cree que la gente concentró sus prioridades en la compra de comida. “Esto lo mueve el bono y no le han pagado a todo el mundo y la gente está comprando pura comida”.

En la tienda Divarius, una vendedora que dijo no estar autorizada para dar información, sí señaló que había movimiento desde el viernes.

Esperanza

En el tradicional mercado de buhoneros de la calle Mariño, el panorama y los ánimos no eran diferentes.

Régulo Bello de la tienda Fashion Center, indicó que la temporada está retrasada, situación que atribuye al hecho de que no han pagado todo lo que deben.

Esperaban que la temporada arrancara el 15 de noviembre, “pero por lo visto hay atraso en algún pago” y expresó su esperanza de que la situación mejore a partir del 1 de diciembre.

Similar opinión emitió Juan Rodríguez, quien precisó que las ventas “están pesadas” para la fecha. “Será que las personas no han recibido el pago como se debe, las que trabajan en empresas o el gobierno”.

Señaló que lo que ganan las personas es para comprar comida y “la cosa está fuerte” y manifestó su esperanza de que las cosas mejoren en el corto plazo.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano