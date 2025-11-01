Vendedores de flores de Carúpano expresaron su esperanza de obtener buenas ventas este año

Vendedores de flores plenaron el viernes las esquinas de Carúpano, en el estado Sucre, en las vísperas del Día de los Santos y el de los Fieles Difuntos. La presencia de los expendedores era más notoria en la antigua plaza Colón, donde instalaron sus puestos a la espera de compradores tempranos.

Félix García, quien vende frutas y flores en la esquina de la calle Güiria con Carabobo, desde hace varios años, dijo que trajo su dotación del sector Papelón del municipio Libertador y de Caracas.

El vendedor tenía calas de todos los colores, además de otras variedades, todas en 500 y 1000 bolívares. “Más barato que todos lados”, dijo.

Expresó su esperanza de que a partir de este sábado comiencen a fluir los compradores, que cuando se espera una demanda significativa.

Similar opinión expresó Jesús Zabaleta, quien se abasteció en el estado Anzoátegui, señaló que los precios son variados y competitivos, porque se adaptan a las necesidades de los compradores. “Están bastante económicos, tenemos las calas pequeñas en 300, las grandes en 600, flores de colores caraqueñas en Bs 1000”.

Aunque acababan de instalarse para empezar la venta def lores, Zabaleta señaló que ya comenzaban a llegar los interesados, por lo que expresó su esperanza de que la temporada sea buena.

Deseo

Carmen González, ofrecía margaritas de todos los colores, así como calas, girasoles y rosas. Estos últimos en Bs 600, mientras que los precios del resto oscilaba entre Bs 600 y 1200.

Agregó que esperan buenas ventas, pese a la situación económica general y a las fluctuaciones del dólar.

En la esquina de la calle Güiria con la calle Independencia, Aracelys García, vendedora tradicional de la plaza, dijo que se mantienen los mismos precios en bolívares: 500, 1000, 1500, dependiendo de la variedad y la cantidad de flores que compre el interesado, tal es el caso de las rosas que variaban entre Bs 800 y 1.500.

En cuanto a los dos días que estarán con las ventas, manifestó su esperanza de que las ventas estén bien y que mejoren con respecto a 2024.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano