Vendedores ambulantes reducen sus jornadas de trabajo ante altas temperaturas en El Tigre (+Fotos)

Las altas temperaturas que afectan al país por la declinación solar obligan a vendedores ambulantes a reducir sus jornadas laborales, en El Tigre, estado Anzoátegui. Afirman que el ambiente de la calle se vuelve insostenible por el extremo calor.

Chelin Subero, quien todos los días camina la zona comercial del Casco Central del municipio Simón Rodríguez con una barra exhibidora de chupetas sobre su hombro, comentó que la inclemencia del sol ha provocado que su oficio solo se extienda medio día.

"Antes me iba a las 3:00 o 4:00 de la tarde y ahora me voy a las 12:00 del mediodía. Así como está el sol no se puede trabajar ahorita", expresó el vendedor.

Ventas afectadas

Agregó que bajo tales condiciones muchas personas también dejan de salir y esto endurece las ventas. "Por ejemplo, hoy no he vendido casi nada", señaló Subero cuando faltaban pocos minutos para las 11:30 am.

Douglas Mendoza, vendedor de patilla, consideró que la situación cada día es más inaguantable. "Antes nos íbamos casi a las 5 de la tarde, pero desde ayer (lunes) me retiré cuatro horas antes. No se puede estar aquí ya", exclamó.

Entre tanto, los comerciantes informales han adoptado medidas para no desvanecerse por insolación, como tomar minutos de recesos bajo algún árbol o consumir agua constantemente.

"Estamos luchando contra eso. Solo nos queda pedirle a Dios que baje un poco la temperatura", aseveró Mendoza.

Recomendaciones para evitar descompensarse por calor

El equipo de Protección Civil del municipio Simón Rodríguez ha difundido recomendaciones a la ciudadanía, para no ser víctimas de los golpes de calor.

Exhortan a usar protector solar, evitar exposiciones prolongadas al sol, usar ropa ligera y de color claro y mantenerse siempre hidratado.

Los funcionarios también se encuentran desplegados en Puntos Naranjas, distribuidos en diferentes zonas, para brindar auxilio ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo a las personas por la fuerte sensación térmica.

El Tigre / Damary Díaz