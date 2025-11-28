Velerista Daniela Rivera ganó bronce en los Juegos Bolivarianos

Daniela Rivera, velerista que hace vida en Lechería, estado Anzoátegui, ganó medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos 2025, que se celebran en Ayacuho y Lima, Perú.

Rivera se mantuvo entre los primeros lugares durante las seis regatas realizadas en el Yatch Club Peruano, en la Bahía Paracas de dicha nación, lo que le permitió cerrar en el tercer puesto y sumar una presea más para la delegación venezolana.

Las peruanas Adriana Barron y Sophie Zimmermann completaron el podio en la competición de vela, modalidad sunfish, al obtener medalla de oro y plata, respectivamente.

El bronce de Rivera es una de las 117 preseas que acumulaba Venezuela en el certamen al cierre de la jornada del jueves. 45 de esas medallas son doradas, 34 plateadas y 38 broncíneas, para ubicarse en el segundo lugar del medallero, por detrás de Colombia (143 en total y 61 de oro).

Buena actuación

Daniela Rivera, multicampeona nacional de vela que ha representado al país de gran manera en diversos eventos internacionales, sigue cosechando alegrías en su disciplina.

El bronce en los Juegos Bolivarianos llega un par de meses después de garantizar su presencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Para ella será la quinta ocasión que acuda a un certamen de esta magnitud, donde acumula tres medallas de plata (2010, 2014 y 2018).

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo