Vecinos solicitan apoyo a la alcaldía para remover exceso de lodo en cancha de Bello Monte

Habitantes del sector Bello Monte de Puerto La Cruz solicitan a la alcaldía del municipio Sotillo que habilite las maquinarias necesarias para remover el exceso de lodo que quedó en la cancha deportiva, ubicada en la parte alta de la calle El Silencio, producto de las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas.

Señalan que las precipitaciones provocaron, además, la caída de piedras, palos y otros tipos de desechos, los cuales están esparcidos en gran parte del espacio. Todo esto descendió de un cerro cercano al sitio.

Esta situación ha impedido que los niños, jóvenes y adultos de la comunidad utilicen el lugar como de costumbre.

Cabe destacar que los estudiantes de la Escuela Bolivariana Nacional "Andrés Bello", quienes también son beneficiados con la cancha, tampoco han podido realizar sus respectivas actividades deportivas.

"Los mismos chamos que juegan basquet allí se pusieron de acuerdo y removieron un gran parte del lodo, pero como no tienen las máquinas, las herramientas y mucho menos un camión para sacar todo eso, no pudieron completar la cuestión. Ya por lo menos se puede circular, porque el pantano estaba en toda la cancha, pero es necesario que nos presten la ayuda", comentó la moradora Del Valle Mendoza.

Miedo

Según informaron vecinos, ya el consejo comunal de la zona está en proceso de realizar la solicitud formal ante la alcaldía para que les brinden el apoyo a la brevedad posible.

Mientras esperan, algunos temen que vuelva a llover con intensidad y descienda más tierra y piedras del cerro cercano al espacio deportivo.

"Esperemos que vengan rápido porque si cae otro palo de agua es muy probable que se vuelva a llenar eso de piedras y basura, y todo empeore", alertó el vecino Juan Ramírez.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez