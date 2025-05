Vecinos reportan que fue reactivado servicio de aseo urbano en Aragua de Barcelona

Luego de que estuviera 11 días fuera de servicio por falta de gasoil, comenzó a funcionar nuevamente la unidad recolectora de desechos sólidos en Aragua de Barcelona, población ubicada en la zona centro de Anzoátegui.

Así lo reportaron vecinos, quienes prefirieron omitir sus nombres, y agregaron que el fin de semana fue reactivado el servicio de aseo urbano en los diferentes sectores de la localidad.

"Gracias a Dios desde el sábado 10 de mayo comenzaron a recoger la basura en los diferentes puntos donde se había acumulado porque el camión tenía muchos días sin trabajar. Estábamos muy preocupados porque tantos desperdicios en las calles pueden causar problemas de salud", comentó un residente.

Los pobladores destacaron que en varias oportunidades han quedado sin el servicio de aseo urbano por diversas razones. "El mes pasado se paralizó por falta de batería y después fue porque no había gasoil. Hace unos meses dejó de funcionar porque no tenía cauchos. Menos mal que esta vez no duró tanto tiempo parada", acotó.

La comunidad exhortó a las autoridades municipales a realizar el mantenimiento de la unidad para evitar que el servicio de recolección de desechos sólidos sea interrumpido en la población.

Aragua de Barcelona / Danela Luces