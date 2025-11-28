Vecinos del centro de Carúpano piden iluminación para las calles

Vecinos de varias calles céntricas de Carúpano, en el estado Sucre, pidieron a las autoridades locales que repongan una gran cantidad de lámparas quemadas que hay en la zona y que convierten algunos sectores en unas verdaderas “bocas de lobo”.

Es el caso de Luis Mujica, habitante de la calle Victoria, en la ruta al mercado municipal, que contabilizó al menos cuatro luminarias quemadas, que convierten varias cuadras en una oscurana.

Similar cuenta hizo el vecino de la calle Ecuador Luis Carreño, quien relató que la zona se ha ido poco a poco, lo cual hace que la gente tenga que pasar apurada en la noche por temor a la inseguridad.

La historia se repite en la calle Monagas, donde un grupo de vecinos dijo que la zona está oscura porque el alumbrado público se quemó.

En la calle San Félix, Damelis Lunar dijo que la situación es peor en las transversales. “Parece que los planes de iluminación no alcanzaron para todas las calles del centro”.

Impresión

Luis Mujica pidió a las autoridades municipales y en especial al alcalde, que mandé a revisar las calles céntricas, para que compruebe que muchas están a oscuras, pese a que la primera impresión que se llevan los visitantes es el estado del centro.

Sucre / Corresponsalía