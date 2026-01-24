Vecinos del C.R Los Santos de Colinas del Neverí están alarmados por colapso de un paredón

Vecinos del Conjunto Residencial Los Santos, ubicado en el sector Colinas del Neverí de Barcelona, denunciaron la mañana de este sábado el derrumbe de un paredón y el agrietamiento de la rampa que da hacia el estacionamiento, así como de otras estructuras de concreto.

De acuerdo con la versión de los residentes esto se debe, supuestamente, a los trabajos que realiza la Constructora Diamantto Group, al lado del edificio.

"Sacaron tierra del lado de la residencia y anoche se cayó el paredón y se levantó el asfalto de la rampa de acceso al estacionamiento", comentaron.

Los afectados hacen un llamado urgente a los organismos competentes para que se apersonen al lugar y poder evaluar los daños ocasionados y determinar responsabilidades.

"Ellos están ahí trabajando como si nada. No dan respuesta a los vecinos, que están ahí tratando de presionar para que paren los trabajos y respondan", acotaron.

Los residentes de Los Santos están atemorizados, pues justo al lado de la rampa que se agrietó, se encuentra una de las torres del conjunto residencial.

Barcelona / Redacción web