Vecinos de Puente Ayala se quejan de la constante quema de basura

Habitantes del Parcelamiento Puente Ayala, parroquia San Cristóbal del municipio Simón Bolívar, se quejan de la constante quema de basura en la zona.

Algunos, como Jackson Salazar, describieron como incómodo el tener que lidiar con el humo todos los días, a toda hora, por lo que piden a las autoridades locales que tomen cartas en el asunto.

Agregó que en la comunidad hay muchos niños y adultos mayores, que a su juicio son los principales expuestos ante "los actos irresponsables de unos pocos". De igual manera señaló que son varios los puntos utilizados para prenderle fuego a los desperdicios, por lo que el humo llega a las casas desde diferentes direcciones.

Falta de conciencia

Salazar indicó que la quema de basura se ha vuelto una "mala costumbre" desde hace varias semanas y acotó que por más que se le hagan llamados a los vecinos en la comunidad, estos hacen caso omiso.

Considera que además del daño que esto le genera a la salud de las personas que residen en el parcelamiento, también se corre un riesgo innecesario de provocar un incendio de mayor magnitud.

Vale recordar que en el municipio Simón Bolívar existe el servicio de Policía Ambiental, que principalmente ha abordado episodios de tala ilegal de árboles. Sin embargo, tanto Salazar como otros de los vecinos que también se quejaron aspiran a que el mencionado departamento actúe para frenar la práctica denunciada en la comunidad.

Barcelona/ Javier A. Guaipo