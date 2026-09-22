Vecinos de Ojo de Agua reportan cortes eléctricos intermitentes y falta de señal telefónica

Residentes del sector Ojo de Agua, en Barcelona, denunciaron este martes una nueva jornada de inestabilidad en el servicio eléctrico, con al menos cuatro interrupciones desde la tarde y afectaciones en las comunicaciones móviles.

Según los testimonios recogidos en la zona, el primer apagón se registró alrededor de las 2:00 p. m. y el servicio se restableció cerca de las 6:00 p. m. A partir de las 7:15 p. m., la luz comenzó a irse de forma intermitente, aproximadamente cada 30 minutos se produce un nuevo corte, sin que el suministro logre estabilizarse por periodos prolongados.

Los afectados indicaron que han tenido que mantener todos los electrodomésticos y equipos electrónicos desconectados para evitar daños por las constantes fluctuaciones de voltaje. Además, señalaron que la señal de telefonía móvil es inestable, lo que complica la comunicación durante los apagones.

Barcelona / Ismelvia Dugarte