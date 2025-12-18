Vecinos de la urbanización Guaraguao solicitan asfaltado de calles (+Fotos)

Asfaltado. Eso es lo que demandan varias calles de la urbanización Guaraguao, ubicada en Puerto La Cruz. Huecos, troneras y desniveles son visibles en muchas de las vías de acceso a la comunidad porteña.

Vecinos aseguran que, desde hace más de 20 años, estas arterias viales "no reciben ni un cariñito".

En un recorrido hecho por la zona se pudo observar que la avenida 1 de la urbanización tiene una zanja de varios metros y múltiples huecos y desniveles en el cruce con la calle 13.

Hueco en la vía

En esa misma calle, pero en el cruce con la avenida 2, también hay una zona bastante afectada e incluso se puede apreciar un hueco que aparentemente fue tapado por los mismos residentes del lugar.

"La moda de Hidrocaribe (Hidrológica del Caribe) es que arreglan, dejan eso descubierto y nosotros lo tapamos con relleno. En 26 años de este gobierno no han asfaltado las calles. Las autoridades ofrecen y ofrecen, pero nunca vienen. Nelson (Moreno, exalcalde) vino en varias oportunidades y se planteó el asfaltado de las calles, pero no sé concretó. Esperemos que vengan algún día", comentó la vecina Daniela Morales.

Avanzando por la calle 13, pero ahora en el cruce con la avenida 3, también se observan varios desperfectos en la vía.

Otro cráter

Mientras que en la calle 10 aún está un hueco enorme, donde fue reparada una tubería y no fue asfaltada la zona.

Esto fue reportado por vecinos en julio del presente año y hasta ahora permanece igual. Ningún carro puede avanzar por ese tramo de la calle porque el orificio cubre ambos canales.

"Ya se va a acabar el año, así que no creo que vengan a asfaltar. Tocará recibir el año nuevo con ese hueco allí todavía", expresó el señor Ramón Suárez.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez