Vecinos de La Caraqueña denuncian fallas eléctricas tras explosión de transformador

Habitantes de la calle España, entre las calles San José y Santa Rosa del sector La Caraqueña, en Puerto La Cruz, denunciaron que desde hace una semana permanecen afectados por fallas eléctricas luego de la explosión de un transformador que dejó sin servicio de corriente 220 voltios a varias familias de la zona.

Los vecinos aseguraron haber realizado múltiples reportes ante las autoridades competentes y a través de la plataforma VenApp, sin obtener hasta ahora una respuesta o solución al problema. La situación se agravó este viernes, cuando los transformadores que continúan suministrando electricidad 110 voltios comenzaron a presentar sobrecarga.

De acuerdo con el reporte ciudadano, los equipos eléctricos “están echando humo” debido al exceso de demanda, ya que actualmente solo dos transformadores se encuentran operativos para abastecer el servicio de 110 voltios en el sector. Los residentes advirtieron que existe déficit eléctrico y temor ante la posibilidad de una avería mayor.

Los afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades del municipio Sotillo y a los organismos responsables del sistema eléctrico para atender la contingencia y evitar riesgos para la comunidad.

Asimismo, señalaron que entre los residentes hay niños pequeños y adultos mayores que se han visto severamente afectados por las altas temperaturas registradas en los últimos días, especialmente durante las horas del mediodía y la tarde.

Puerto La Cruz / Redacción Web