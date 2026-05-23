Piden reparar "cráteres" en sector La Montañita de Santa Ana

Esquivar los cráteres que se observan desde la entrada que da acceso al sector La Montañita de Santa Ana es la meta de los conductores de vehículos y motocicletas que se desplazan por esa zona de la población, ubicada en la zona centro del estado Anzoátegui.

Una "laguna" es lo primero que se ve y después hay desniveles y huecos en el centro de la vía, los cuales, según testimonios de los vecinos, llevan mucho tiempo allí.

"Esos huecos tienen años. No me acuerdo cuándo fue la última vez que asfaltaron. Por ahí queda una bodeguita en la que mucha gente compra y vienen caminando, en moto o en carro, esquivando esa laguna y tratando de que no les salpique el agua sucia. Nadie arregla eso. Ni la alcaldía, ni la gobernación", dijo una residente, quien se identificó como Carmen Solórzano.

Los residentes expresaron que han sentido indiferencia por parte de los gobiernos locales de turno para atender el mal estado de la vialidad en el municipio destacando que gran parte de la población luce descuidada.

"Si das una vuelta por el pueblo vas a encontrar calles sin asfalto, huecos de todos los tamaños y nadie pone ni una gota de asfalto. Eso no es una prioridad para los alcaldes que hemos tenido en los últimos años", comentó Robert Álvarez, quien se desplazaba en una moto.

Una "laguna" es lo primero que se ve al llegar al sector La Montañita / Foto: Danela Luces

Santa Ana / Danela Luces