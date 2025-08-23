Vecinos de la calle España con Unidad de La Caraqueña no cuentan con servicio eléctrico desde el viernes

Vecinos de la calle España con Unidad del sector La Caraqueña, municipio Juan Antonio Sotillo, estado Anzoátegui, denunciaron la noche del sábado que no cuentan con servicio de electricidad desde el mediodía del viernes, cuando se registró un fuerte lluvia en la zona metropolitana de la entidad oriental.

"Estamos sin luz desde ayer (viernes) a las 12:00 M y hasta ahora (7:45 PM del sábado) todavía no tenemos luz de 110 ni 220 voltios", explicaron los ciudadanos que mantuvieron sus nombres en el anonimato.

Más detalles

"Todo ocurrió porque se dañaron dos transformadores. Los trabajadores de Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional) vinieron al lugar y cuando estaban tratando de corregir la falla, los aparatos explotaron. Por esa razón, tenemos más de 30 horas sin luz", agregaron.

"Esperemos que pronto solucionen nuestro problema, pues corremos el riesgo de perder los alimentos, debido a que no pueden ser refrigerados por la falta de luz".

Puerto La Cruz / Redacción Web