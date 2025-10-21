Vecinos de El Cortijo de Oriente denuncian fallas en el suministro de agua

Habitantes de la residencia El Cortijo de Oriente, ubicada en el municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, denunciaron que desde hace más de siete años carecen de un servicio de agua potable estable. Según explicaron, una avería en la planta potabilizadora José Antonio Anzoátegui, la cual abastece de dicho suministro a varios sectores de la ciudad de Barcelona, mantiene al conjunto residencial en una situación que califican como insostenible.

‎A pesar de los reclamos que han realizado hacia la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), el consejo comunal y demás autoridades, el problema persiste. Los vecinos manifestaron que aunado a las elevadas facturas del servicio de agua, también se han visto en la obligación de pagar camiones cisterna -cuyo costo oscila entre los 15 y 20 dólares por tanque-, de trasladarse a otras viviendas para lavar la ropa y modificar sus rutinas domésticas ante la escasez.

‎“Es un dolor de cabeza vivir así. Pues tenemos que comprar pipotes o pagar camiones cisterna para poder cocinar y bañarnos y muchas veces es engorroso hacerlo debido al costo”, expresó el ama de casa María López, residente del conjunto desde hace ocho años.

Una realidad

‎Señalaron que los días que se les envía el servicio, este llega de manera intermitente, lo que evita que todo el conjunto residencial pueda abastecerse. Por lo que algunos tienen que esperar hasta horas de la madrugada para realizar sus labores domésticas.

‎“El servicio se ausenta por dos o tres semanas y cuando llega, lo hace de forma muy débil. En muchas ocasiones nos llega un chorrito durante la madrugada, pero no alcanza para llenar ni un tanque. Entonces debemos trasnocharnos para ver si logramos lavar ropa, o aunque sea el patio de la casa”, señaló el electricista José Pérez.

‎Residentes aprovecharon de realizar un llamado urgente a las autoridades locales y regionales para que atiendan la situación. “No pedimos nada extraordinario, solo un derecho básico: tener agua en nuestras casas. Ya no podemos, ni queremos seguir así”, comentó una vecina cuya identidad pidió no ser revelada.

‎Hasta que llegue una solución oficial, los vecinos enfrentan la escasez con recursos propios, a la espera de que estas ofrezcan una respuesta definitiva a un problema que afecta su calidad de vida.

‎Barcelona / Mariela García Trías (Pasante)