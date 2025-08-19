Vecinos de caseríos de Andrés Mata en Sucre urgen una solución a la escasez de agua potable

Luego de casi mes y medio sin recibir un gota de agua en sus hogares, vecinos de los caseríos La Naranja, Guaruta, Juan Sánchez, Punta Brava, Los Cerritos, Cedeño, Blanco Lugar, entre otros sectores de la parroquia Tavera Acosta del municipio Andrés Mata del estado Sucre, pidieron una vez más una solución a las autoridades, ante las penurias que vienen pasando con la deficiencia del servicio.

Según explicaron varios vecinos, el corte se produjo debido a la falla de una bomba en la estación de impulsión ubicada en el caserío Botuco. El origen del problema lo desconocen porque nadie les ha dado una explicación, mientras la mayoría debe bajar hasta el río de Botuco para abastecerse con bidones y otros envases, que en muchos casos deben acarrear cuesta arriba.

Andrés Fernández, habitante de Banco Lugar, uno de los afectados, dijo que el esfuerzo es grande para obtener un poco de agua. “Hay que bajar tres kilómetros y quien no tiene moto ni carro, tiene que pagar”.

Por otro lado, comentó que subir los envases en moto cuesta 500 bolívares cada uno “y todo el mundo no tiene esa cantidad de dinero para cubrir la necesidad”.

Cree que el problema abarca a unas mil familias que viven en los caseríos afectados desde que se paralizó la bomba. “Es negligencia de la alcaldía”.

Penurias

Luis Sánchez, también vecino del sector Blanco Lugar, refirió que tienen almacenada agua en estos momentos porque aprovecharon las lluvias del fin de semana y llamó la atención de las personas con discapacidad y adultos mayores, quienes son los que más sufren la situación.

“Hay muchas personas con estas condiciones que viven solas en sus casas y hay que ver cómo se las arreglaran para que alguien les cargue un poquito de agua”.

Dijo que con una moto de su propiedad, ha tenido que ayudar a cargar agua para la zona alta afectada por la escasez.

Santa Morocoima, vecina de Blanco Lugar, señaló que el problema afecta de manera particular a quienes tienen familiares en condiciones especiales, como su mamá que tiene 93 años y requiere de aseo permanente, o el caso de un hermano en situación de cama.

“Hay que bajar a Botuco a buscar agua en moto, en burro y hay que pagar para que nos traigan el poquito de agua, que se necesita para lavar”. Agregó que la cosa se complica cuando llueve, porque el río crece y no se puede pasar, por lo que urgió a las autoridades a buscar una solución al problema.

Sucre / Corresponsalía Carúpano