Vecinos de Caiguire en Cumaná denunciaron llegada de agua turbia

Luego de cuatro días a la espera de la activación del servicio de agua por tuberías en el sector Brisas del Mar de Caigüire, en Cumaná, estado Sucre, vecinos reportaron la llegada del líquido con un alto índice de turbiedad.

Los habitantes de esta comunidad del municipio Sucre aseguraron que, aunque en otras oportunidades el agua suele llegar inicialmente oscura y luego aclararse, en esta ocasión la situación se prolongó durante varias horas sin presentar mejoría.

Ciudadanos señalaron que permanecieron más de cuatro horas almacenando agua en recipientes y envases, pero el líquido mantenía una apariencia similar a agua de “charco”.

“Aquí ha llegado turbia y luego se aclara, pero esta vez se pasaron. Esto no sirve ni para lavar, lo que puede generar son enfermedades en niños y adultos mayores”, expresó un residente de la zona que prefirió mantener el anonimato.

Los afectados indicaron que esperaban que tras el tiempo transcurrido, el agua pudiera ser utilizada al menos para labores domésticas, situación que no ocurrió.

Temen afectaciones a la salud

Vecinos manifestaron preocupación ante las posibles consecuencias sanitarias que podría ocasionar el uso de agua en esas condiciones, especialmente en menores de edad y personas de la tercera edad.

Asimismo, exhortaron a las autoridades competentes a mantener monitoreos constantes sobre la calidad del agua distribuida y garantizar que el recurso llegue en condiciones adecuadas para el consumo y uso doméstico.

Cumaná / Lino Castañeda