Vecinos de Boyacá V protestaron para exigir una solución al problema de las cloacas

Vecinos del sector Boyacá V de Barcelona protestaron este sábado para exigir una solución al problema de las cloacas, que desde hace más de un mes afecta a la comunidad.

Comentaron que la vereda 11 de la calle 5 está colapsada a tal punto que las aguas residuales están saliendo por las tanquillas de gas.

“Señores, somos personas, no somos animales. Tenemos viejitos, tenemos niños. Donde el paludismo aquí dio muy duro en un momento determinado y no queremos que vuelva a ocurrir”, expresó la señora Diana Figueroa

Los afectados señalaron que han hecho las respectivas denuncias ante la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) y a través de la aplicación VEN; sin embargo, a la fecha no han recibido ningún tipo de respuesta.

“Por favor, a la alcaldesa Sugey (Herrera) y al gobernador (Luis Marcano) que se aboquen a esto porque ya no aguanto la hediondez. Hay niños y persona de la tercera edad. Ya está bueno de estar aguantando tanto esto”, manifestó la residente Luisa Sánchez.

Barcelona / Carlos Morales