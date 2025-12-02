Vecinos de Bello Monte reportan fallas en servicio de agua potable

Una vez más, habitantes del sector Bello Monte de Puerto La Cruz reportaron fallas en el servicio de agua potable.

De acuerdo con lo expresado por algunos vecinos consultados, desde hace dos semanas aproximadamente, el recurso ha llegado por tuberías, los días que corresponde, sólo unas horas.

"Aquí el agua llega los miércoles, viernes y domingo, y por lo general dura todo el día o gran parte del día, pero ahora hemos tenido días que llega en la mañana y se va a las dos horas. Ya no tenemos ni medio día con agua y eso nos tiene preocupados, ya que uno no puede hacer bien sus oficios, de broma y da chance de llenar los tanques rápido", comentó el ama de casa Maglenis Rodríguez.

Para el vecino Ramón Ortiz, esta situación debe ser corregida lo antes posible.

Añadió que se les ha acumulado la ropa sucia y no han tenido la oportunidad de asear como es debido su casa, por las irregularidades en el servicio de agua.

"La gente tiene que escoger entre lavar o llenar el tanque y los tambores, porque uno no sabe cuándo se va a ir el agua. Nosotros siempre preferimos llenar los envases, ya que en algunas oportunidades no llega ni una gota el día que corresponde, sino al día siguiente en la madrugada. Eso no tiene explicación, cómo van a poner el agua a esa hora, que todo el mundo está dormido", aseveró.

Vale recordar que esta no es la primera vez en el año que vecinos del sector porteño denuncian fallas en el suministro del recurso natural.

En algunas ocasiones han pasado, según los propios residentes, hasta dos semanas sin ver una gota de agua por tubería.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez