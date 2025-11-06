Valencia será la sede del 23er Festival del Jonrón Pepsi

El 1° de diciembre se pondrá en marcha la edición 23 del Festival Jonrón Pepsi, en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

De acuerdo con una nota de prensa, este va a ser “un día diseñado para disfrutar con música, deporte, sabor y experiencias inolvidables. Será la oportunidad perfecta para compartir con panas, disfrutar comidas favoritas y vivir la emoción del béisbol y la música en un mismo lugar”.

Participantes

Este evento contará con la participación de: Eugenio Suárez, Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez, Jackson Chourio y otros grandeligas.

El rapstar de Venezuela, Akapellah, nominado a cuatro Latin Grammys es el gran talento invitado para poner a toda la fanaticada a bailar, con sus featuring y muchas sorpresas.

Venta de boletos

La preventa de entradas ya está disponible a través de www.goliiive.com y los mismos tienen un descuento del 20% en esta etapa de ventas.

Lo mejor del Festival Jonrón Pepsi lo podrán disfrutar en la cuenta @pepsiven de redes sociales y a través de la transmisión de los canales deportivos Televén, Venevisión, IVC, Meridiano, 1baseball, Canal i, ByM Sport y FM Center.

Caracas / Nota de prensa