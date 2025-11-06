jueves
, 06 de noviembre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Valencia será la sede del 23er Festival del Jonrón Pepsi

noviembre 6, 2025
La empresa Pepsi es la organizadora del festival deportivo y musical en Valencia / Foto: Prensa Pepsi

El 1° de diciembre se pondrá en marcha la edición 23 del Festival Jonrón Pepsi, en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

De acuerdo con una nota de prensa, este va a ser “un día diseñado para disfrutar con música, deporte, sabor y experiencias inolvidables. Será la oportunidad perfecta para compartir con panas, disfrutar comidas favoritas y vivir la emoción del béisbol y la música en un mismo lugar”.

Participantes

Este evento contará con la participación de: Eugenio Suárez, Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez, Jackson Chourio y otros grandeligas.

El rapstar de Venezuela, Akapellah, nominado a cuatro Latin Grammys es el gran talento invitado para poner a toda la fanaticada a bailar, con sus featuring y muchas sorpresas.

Venta de boletos

La preventa de entradas ya está disponible a través de www.goliiive.com y los mismos tienen un descuento del 20% en esta etapa de ventas.

Lo mejor del Festival Jonrón Pepsi lo podrán disfrutar en la cuenta @pepsiven de redes sociales y a través de la transmisión de los canales deportivos Televén, Venevisión, IVC, Meridiano, 1baseball, Canal i, ByM Sport y FM Center.

Caracas / Nota de prensa

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram