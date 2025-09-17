V3st, un talento anzoatiguense con proyección internacional

El cantante venezolano Víctor Estanga, cuyo nombre artístico es V3st, es uno de esos talentos emergentes que busca realzar el gentilicio donde quiera que se encuentra. Aunque actualmente está radicado en Alemania, el originario de Barcelona, estado Anzoátegui, sigue apostando por Venezuela y la buena música.

Desde los 11 años, Estanga incursionó en el arte musical, sumando actualmente más de 20 años de carrera.

Sin embargo, uno de los momentos que considera más importante de su trayectoria se enmarca en el año 2019, cuando su talento lo llevó a ser parte de uno de los reality show más reconocidos a nivel mundial, como lo es "The Voice", en Portugal.

En el programa, el criollo tuvo la oportunidad de demostrar sus capacidades musicales. Además, vivió un emotivo momento, al ser ser sorprendido con la visita de su madre, quien viajo desde Venezuela para reencontrarse.

Proyectos

V3st continúa trabajando para llegar a la cima del éxito con mucha disciplina, enfocado en nuevas producciones que a su juicio reflejan “evolución y madurez”.

Entre sus canciones más recientes se encuentra “Tú”, un tema producido por Ángel Moreno, conocido como "Downtr3nk", que habla del amor y con el que busca transmitir emociones reales y conectar con la gente.

El tema es un merengue urbano que promete conquistar a los oyentes y convertirse en uno de los hits del momento.

“Tú” además cuenta con la colaboración del cantante emergente Abel YG y próximamente tendrá un videoclip que se grabará en la ciudad de Lechería.

Lechería / Carlos Morales