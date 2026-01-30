Urepanz se unirá a la concentración convocada por Fetranzoátegui en Barcelona

Representantes del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz) anunciaron este viernes que, tras una reunión de la junta directiva, acordaron unirse a la concentración convocada por la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui) para el próximo 12 de febrero, Día de la Juventud.

Hasta ahora se conoce como punto de encuentro la casa sindical, ubicada en la avenida Cajigal de Barcelona. Sin embargo, se espera que luego se lleve a cabo una marcha, pero no se ha revelado cuál es el recorrido.

Para los dirigentes con esta actividad, los trabajadores darán el ejemplo de unidad para hacer valer los derechos de toda la masa laboral.

El secretario general de Urepanz, Héctor Simón Jiménez, manifestó que es necesario que el gobierno entienda que los trabajadores activos, jubilados y pensionados quieren una mejor calidad de vida, mejores salarios, seguridad social, entre otras cosas.

"Vamos el 12 de febrero a la protesta pacífica por la dignidad de la masa laboral, vamos a protestar por la disolución del instructivo Onapre, por lo contemplado en la sentencia de la sala de casación social 523 de fecha 13/11/2025", mencionó Jiménez.

Atención

El presidente de Urepanz, José Hurtado Moy, aprovechó de elevar la voz para exigirle a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ejecutar medidas que corrijan algunas irregularidades que, al parecer, se presentan con algunos pagos del personal del Ministerio del Poder Popular para la Educación.

"Hago hincapié debido a que decenas de trabajadores que fueron migrados a esta institución desde la Gobernación de Anzoátegui, no solo muchos fueron salarialmente desmejorados, sino degradado en sus cargos a uno de menor rango en el tabulador, causándoles pérdida en su ingreso mensual y amen de ellos pierden beneficios contractuales", aseguró.

De acuerdo a Hurtado Moy, desde Urepanz elevaron una comunicación hace meses hacia la Procuraduría del estado Anzoátegui tocando casos puntuales, sin obtener respuesta.

"Exigimos respeto, reconocimiento y el respeto al estamento legal de nuestra legislación venezolana. Ya basta de atropellos contra la clase trabajadora", enfatizó Hurtado Moy.

Barcelona / Elisa Gómez