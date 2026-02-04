Urepanz se sumará a la demanda introducida por el sector universitario por mejores salarios 

El secretario general del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), Héctor Simón Jiménez, informó este miércoles que esta organización se sumará a la demanda que introdujeron representantes del sector universitario para exigir mejores salarios.

"Desde el sindicato vamos, a través de nuestra representación legal, a presentar un documento anexándonos a la demanda introducida ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ ) por el sector de educación superior, de las universidades autónomas del país, donde solicitan un reajuste salarial, pues lo designado por el gobierno nacional en el 2022 fue devorado por la hiperinflación", expresó.

Según Jiménez, "el gobierno nacional tiene una cuantiosa deuda" con los trabajadores activos, jubilados y pensionados" por lo que invitó a los demás sindicatos, federaciones y confederaciones a unirse a la acción emprendida por el sector universitario.

Sustento

"La demanda se sustenta en el artículo 91 de la Constitución, un salario suficiente que permita al trabajador cubrir sus necesidades materiales, sociales e intelectuales y las de su familia. Una medida que el gobierno debe tomar de inmediato es el cese de ese organismo Onapre que cercena la libertad sindical y las convenciones colectivas".

De acuerdo a Jiménez, un empleado requiere más de $500 para cubrir el costo de la canasta básica.

Barcelona / Elisa Gómez