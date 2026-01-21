Urepanz: se debe realizar una discusión sobre el salario y no seguir incrementando los bonos 

El presidente del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz) y secretario de reclamos de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), José Hurtado Moy, solicitó este miércoles que se realice a la brevedad posible, una discusión sobre el salario y no seguir incrementando los bonos de guerra o creando otras bonificaciones sin incidencia.

Las declaraciones las ofreció a días de conocer el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la creación de dos Fondos Soberanos estratégicos, destinados a canalizar las divisas que entren al país por la cooperación energética, siendo el primero orientado a la protección social, entre ellos, el ingreso de los trabajadores.

"Desde el 2022 no percibimos incremento salarial alguno, esta situación afecta el ingreso del salario integral y las incidencias que se generan en torno al bono vacacional, bono de fin de año y por ende en las prestaciones sociales y en cualquier otro beneficio que se genere a través de las convenciones colectivas de trabajo, por lo que se debe, a la brevedad posible, realizar una discusión sobre el salario y no seguir incrementando los bonos de guerra o creando otras bonificaciones sin generar incidencias", expresó acompañado de otros representantes.

Es por ello que Hurtado Moy le hace un llamado a Rodríguez, haciendo referencia de que es el momento de ajustar el ingreso de los trabajadores: sueldos, salarios y pensiones a la realidad socioeconómica que vive el país.

Otros temas

Hurtado Moy dijo que en este debate se debe incluir la indexación de las prestaciones sociales. Aseguró que con la reconversión monetaria de 2018 y 2021 se le quitaron, en total, once ceros a la moneda y esto afectó este tema laboral.

"Ejemplo de ello, una persona con salario de Bs 2.000 mensuales y con 30 años de servicio cobraría Bs 60.000, hoy serían $174,16 sus prestaciones. Pero si se le sumaran tres ceros serían Bs 60.000.000,00 y representaría $174.165,45 hoy, eso sería verdadera justicia social para con la clase trabajadora del sector público", explicó.

Para Hurtado Moy, es el momento de un debate en el marco del respeto y reconocimiento mutuo entre el gobierno y las organizaciones sindicales.

"No puede ser satanizada la voz de un dirigente sindical cuando eleva un reclamo al patrono. Rodríguez debe considerar la excarcelación de los dirigentes sindicales apresados por cumplir con el apostolado de ser voceros de la clase trabajadora, es el momento del diálogo en la búsqueda de soluciones reales, pero no un diálogo sin resultado alguno en cuanto a nuestras exigencias, planteamos un diálogo que genere soluciones inmediatas en beneficio del trabajador activo, jubilado y pensionado del sector público", enfatizó.

El representante sindical pidió que se cumpla lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que expresa, entre sus artículos, que el salario de un trabajador debe cubrir sus necesidades básicas.

Barcelona / Elisa Gómez