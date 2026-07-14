Urepanz presentará propuestas para mitigar las necesidades de los trabajadores

La directiva del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), presidida por José Hurtado Moy, se encuentra en espera de que se lleve a cabo una reunión con representantes del Ejecutivo estadal, con el objetivo de presentar propuestas que permitan mitigar las necesidades de los trabajadores activos y jubilados.

Según Hurtado Moy, la iniciativa salió de un arduo debate y análisis profundo sobre la situación socio-económica del país, que repercute en los ingresos de la masa laboral.

Señaló que la solicitud ya fue oficiada ante la Oficina de Talento Humano y se espera, que el encuentro se lleve a cabo en los próximos días.

"Es necesario impulsar un diálogo constructivo y de respeto para debatir sobre la grave situación hiperinflacionaria que se disparó al 13,8% en junio y ha venido incrementándose, desmesuradamente, desde la salida del señor Maduro de la Presidencia de la República, más del doble que en mayo (6,3%), impulsada por la depreciación cambiaria y el impacto de los recientes sismos", expresó.

Situación

Ante esta situación, el representante sindical considera como una ofensa, que el gobierno de Estados Unidos diga que Venezuela está pasando por una etapa de bonanza

"La realidad es que según el Banco Central de Venezuela (BCV), la inflación acumulada en el primer semestre 2026 alcanzó el 129,8%, con una tasa anualizada de 544,12% y en el estado Anzoátegui, el comportamiento inflacionario sigue el mismo nacional, con alzas intermitentes en rubros clave como transporte y alimentos. Mientras tanto el gobierno, desde hace cuatro años, mantiene el salario y las pensiones congeladas en Bs 130 mensual, lo que equivale a menos de 40 centavos de dólar al mes", mencionó.

Hurtado Moy recordó que el gobierno aplica un esquema de "ingreso mínimo integral" que incluye bonificaciones especiales que oscilan entre $130 y $240 mensuales, que no generan incidencia alguna en los ingresos del trabajador.

"Amén que los costos de bienes y servicios se fijan en dólares, por lo que continúa aceleradamente la devaluación del bolívar, lo cual provoca aumentos generalizados en los productos de consumo básico. Por eso es necesario una política social que coadyuve a fortalecer el ingreso del trabajador y su familia, pero lo fundamental es suscribir nuevos convenios colectivos ajustando los ingresos del trabajador a la realidad económica en base a ajustes salariales y no a bonificaciones", enfatizó.

Barcelona / Elisa Gómez