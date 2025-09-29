Urepanz: La zona educativa ha venido paulatinamente acosando a la clase trabajadora

Persisten las denuncias de parte de organizaciones sindicales del estado Anzoátegui en relación a supuestas irregularidades que están sufriendo trabajadores dependientes del Ministerio de Educación.

La semana pasada el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (Sttea) reportó que a más de mil empleados, entre docentes, administrativos y obreros, les habían suspendido el sueldo de junio y julio "para una revisión", y este lunes 29 de septiembre la Unión Regional de Empleados Públicos de Anzoátegui (Urepanz) no sólo ratificó esta información, sino que además afirmó que a muchos los han despedido después del aplazamiento de sus salarios.

"La zona educativa ha venido paulatinamente acosando a la clase trabajadora: docentes, administrativos y obreros, suspendiendo salarios por doquier, creando malestar social y económico a decenas de padres de familia, quienes no sólo han perdido sus míseros salarios, sino también sus bonificaciones y cesta ticket, los cuales dejan de cobrar una vez que de manera inicua las autoridades les suspenden sus sueldos. Desde hace tres meses se ha venido presentando esta situación.

"Se suspenden salarios y no hay capacidad de respuesta, no reciben ningún tipo de documento que genere reclamo. Le dicen al trabajador que los van a reubicar laboralmente y cuando la gente se cansa de ir y pasa un mes le dicen que fue despedido", aseguró el presidente de Urepanz, José "Cheo" Hurtado.

Según indicó el dirigente, el aplazamiento de los sueldos se ha estado aplicando incluso a delegados sindicales y personas en proceso de incapacidad.

"Es un acto de malignidad y peor aún es el estado de indefensión, ya que se acude buscando una mediación a través de la Defensoría del Pueblo y estos citan a las mencionadas autoridades y jamás se presentan, todo lo arreglan políticamente con una llamada, y nunca hay respuesta por parte de la Defensoría del Pueblo ¡Ya basta de tanto Atropello!", manifestó.

Aunado a esto, Hurtado hizo mención al reciente aumento de pasaje aprobado a nivel nacional, el cual considera "una puñalada más al trabajador".

"Además, con un salario de miseria debe afrontar el incremento diario de todos los insumos de la canasta básica, mientras el patrono se burla y lo atropella de manera inmisericorde", concluyó el presidente de Urepanz.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez