Urepanz: Exigimos que se nos pague un emolumento similar al recibido por los jubilados de Pequiven

Organizaciones sindicales y gremios de Anzoátegui continúan exigiendo bonificaciones especiales para paliar la difícil situación económica en la época decembrina.

José "Cheo" Hurtado, presidente de la Unión Regional de Empleados Públicos de la entidad (Urepanz), aseguró que en días recientes los jubilados de la Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven) recibieron una bono navideño equivalente a $275 y aunque esta acción le alegró, considera que los trabajadores activos, jubilados y pensionados del estado también debieron ser beneficiados con un pago como ese.

"No es justo que los trabajadores activos, jubilados y pensionados del estado y de los entes nacionales no perciban más que el mísero aguinaldo prorrateado en cuatro partes, lo cual es una grosería por parte del gobierno que, pese a esta situación que nos ahorca, nos exige solidaridad. Según lo establecido en la Constitución de la República todos somos iguales, pero creo, desde nuestra trinchera, que no pueden existir trabajadores de primera y de segunda, eso es una grosería que atenta contra el principio de igualdad. Levanto mi voz en nombre de mis hermanos de clase para exigir se nos pague un emolumento similar o igual al que cobró el sector de trabajadores jubilados de Pequiven. Ya basta de desigualdades; ya basta de que nos consideren como trabajadores de segunda", enfatizó.

Desde mediados de noviembre, Urepanz ha estado solicitando al Estado venezolano que otorgue una bonificación especial de Navidad para los jornaleros, pero hasta la fecha no han tenido respuesta sobre la petición.

Llamado

Hurtado exhortó a los diputados del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz) a que incluyan en la Ley de Presupuesto 2026 una partida que permita, de manera trimestral, que les otorgue una "bonificación solidaria" a los trabajadores para sortear los efectos de la "grave crisis socioeconómica" que enfrentan a diario junto a sus familiares.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez