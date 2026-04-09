Urepanz exige solución al caso de trabajadores que fueron traspasados al ministerio de Educación

El presidente del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos de Anzoátegui (Urepanz), José "Cheo" Hurtado, exigió al gobernador del estado, Luis Marcano, que busque una solución al caso de trabajadores que, supuestamente, fueron traspasados de la nómina del Ejecutivo regional a la del Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Desde la sede de la organización sindical, ubicada en Barcelona, reiteró que esta acción viola todas las leyes en materia laboral, pues antes de ejecutar una medida así se debió notificar a los empleados involucrados, dialogar con los representantes de las organizaciones sindicales y comunicar al ministerio del Trabajo.

"Elevamos nuestra voz de protesta por los trabajadores administrativos, docentes y obreros que, de manera irregular, se vieron involucrados en una sustitución de patrono de gobernación al ministerio, situación que desde su génesis nace con un vicio violatorio de toda legislación que reza sobre materia laboral, ya que el gobernador debió consultar a esa masa trabajadora, sentarse con las organizaciones sindicales y, por supuesto, notificar al Ministerio de Trabajo. Estos debieron ser los pasos a seguir según la Ley Orgánica del Trabajo, sin embargo, usted, gobernador, pasó por alto los pasos que indica la ley, perjudicando a miles de trabajadores, quienes fueron desmejorados, muchos de ellos salarialmente, violados sus derechos. Además muchos delegados y directivos sindicales están sufriendo amedrentamiento. Gobernador, usted creó esta delicada situación, así que lo exhortamos a buscar una solución", manifestó.

El también secretario de reclamos de la Federación de Trabajadores de Anzoátegui (Fetranzoátegui) advirtió que de no obtener respuestas por parte del mandatario estadal, se verán obligados a ejercer todas las acciones que sean necesarias.

"Hemos denunciado esta grave situación ante la Defensoría del Pueblo, nos han citado a las partes para la búsqueda de soluciones y no se presentan, porque ellos con una llamada y desde la trinchera política resuelven. Esto es grave, no existe instancia donde ir a presentar un reclamo. La dirección de la Zona Educativa se niegan a recibir correspondencias, por lo que recurrimos a enviarlas por Ipostel (Instituto Postal Telegráfico) con acuse recibido, como prueba de tal irregularidad. Logramos sentarnos con la directora de la Zona Educativa, acordando respeto y reconocimiento sobre nuestra organización y sus delegados, pero en la práctica la situación ha sido otra, pues impera la persecución, amedrentamiento y suspensión de sueldos", concluyó el presidente de Urepanz.

Barcelona / Jesús Bermúdez