Urepanz exige incremento salarial y bonificación especial decembrina

El presidente del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), José "Cheo" Hurtado, exigió al gobierno nacional que realice un incremento salarial "significativo", a fin de que los trabajadores activos, jubilados y pensionados puedan "mitigar" las necesidades de su familia.

Hizo énfasis en que el sueldo mínimo actual (130 bolívares) equivale a sólo 55% del valor de un dólar oficial (tasa del Banco Central de Venezuela para este viernes: Bs 234,87) y que a pesar de que se les están otorgando bonificaciones que suman $160 mensuales, éstas no generan incidencias en aguinaldos ni prestaciones sociales.

"Además estos 160 dólares también están lejos del costo de la Canasta Básica que supera los $500. Exigimos al presidente Nicolás Maduro que demuestre su solidaridad para con la clase trabajadora del país con un incremento salarial significativo que se ajuste al valor de la Canasta Básica de $500 y que partiendo de allí se inicie el proceso de negociación para el salario y pensión mínima", aseveró.

Petición especial

Aunado a eso, Hurtado instó al gobierno a que conceda una bonificación especial decembrina para que los trabajadores tengan la posibilidad de disfrutar con su familia en Navidad.

"También es necesario el pago de pasivos laborales tales como la cancelación de todas las deudas laborales establecidas en las convenciones colectivas acumuladas indexadas", añadió.

El presidente de Urepanz solicitó al Ejecutivo nacional, a los gobernadores y alcaldesas del país que inicie un proceso de diálogo nacional que permita discutir nuevas convenciones colectivas con el propósito de ajustar beneficios contractuales a los tiempos actuales, "ya que el trabajador público lidera una nueva clase social en Venezuela: miserable".

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez