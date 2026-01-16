Urepanz exhorta al diálogo y concertación para la búsqueda de soluciones para los trabajadores

El presidente del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz) y secretario de reclamos de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), José Hurtado Moy, elevó su voz este viernes, para exhortar al diálogo y concertación para la búsqueda de soluciones para el sector.

Aseguró que la masa laboral vive momentos de angustia porque sus ingresos no les alcanza para cubrir las necesidades básicas, especialmente los alimentos, por lo que el gobierno debe trabajar en pro de mejoras.

"El salario apenas son $0.38 (Bs 130), cuando un paquete de harina precocida cuesta mínimo $1.85 (Bs 632.219). Más de 7 millones de trabajadores públicos activos, jubilados y pensionados junto a su familia viven crisis de hambruna y no porque no existan productos en los anaqueles, sino porque sus ingresos no les alcanzan para vivir", expresó.

Llamado

El dirigente sindical recordó que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se refleja, que el salario debe cubrir la canasta básica del trabajador y su familia.

"El gobierno tiene en las manos una gran oportunidad hoy y debería aprovecharla para salarizar e incrementar las bonificaciones, revisar la posibilidad de convocar un gran diálogo nacional con las federaciones y sindicatos, tomando esto como punto de partida con miras a descongelar y actualizar las convenciones colectivas de trabajo", dijo.

Es por ello que invitó a la presidenta encargada Delcy Rodríguez a mostrar la empatía necesaria para buscar el diálogo, respeto y reconocimiento de las organizaciones sindicales y gremiales para beneficiar a la clase trabajadora del sector público.

Barcelona / Elisa Gómez