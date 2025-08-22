Urepanz está a la expectativa de cuál es la normativa que va a regir la constituyente sindical

A la expectativa. Así se encuentra el sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz) de cuál es la normativa que va a regir la constituyente sindical que anunció, recientemente, el presidente Nicolás Maduro.

Para el presidente de la organización gremial, José Hurtado, antes de que se dé impulso a esta medida se debería estudiar cuál es el objetivo que tiene, por lo que no pueden apresurarse a lanzar declaraciones adversas o a favor.

"Pero de ser una política gubernamental para exterminar a las organizaciones sindicales, estarían violentando el estamento legal que las ampara", expresó.

De acuerdo a Hurtado, es cierto que la gran mayoría de las organizaciones están en mora sindical, pero alega que es por las trabas que, al parecer, les han puesto para retardar los procesos.

"Pero vale recordar que la Constitución y las leyes que rigen sobre la materia sindical tienen parámetros de ley que establecen una normativa para ello. Le recuerdo al presidente de la República que el socialismo nace sobre el hombro y el sudor de la clase trabajadora, por lo que sería verdaderamente contradictorio que pretenda la abolición y el desconocimiento de las organizaciones sindicales y crear organizaciones sindicales con otro nombre", destacó.

Salario

Para Hurtado lo más importante actualmente en el país, es impulsar un gran diálogo nacional entre el Estado y las organizaciones sindicales para debatir el tema del salario.

"El trabajador público, tanto activo como jubilado, está pasando hambre, no tiene cómo comprar medicinas, está en un grave estado de miseria con el salario más bajo de América Latina y el Caribe, aunado a ello un índice inflacionario y especulativo ascendente diariamente", mencionó.

Igualmente, Hurtado aprovechó de hacerle un llamado a la dirigencia sindical para fusionar una unión que permita en el plano nacional crear un músculo social fuerte para buscar las respectivas soluciones.

Barcelona / Elisa Gómez