Urepanz critica consulta obrera y exhorta al gobierno a cumplir con el artículo 91 de la Constitución

El presidente del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), José "Cheo" Hurtado, criticó la encuesta que está realizando el gobierno nacional, a través del Sistema Patria, para que los trabajadores del país opinen sobre sus condiciones laborales y el respeto de sus derechos.

A juicio del sindicalista, esta consulta "no tiene sentido" y no aparece en ninguna ley de Venezuela.

"Una vez más levantamos la voz para exigirle a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien representa al Estado hoy como patrono, que no busque vericuetos, ni cinco patas al gato, tratando de hacer una consulta sin sentido alguno, en la cual la dirigencia sindical formal no tendría acceso alguno a la organización ni al resultado de la referida consulta", destacó.

Lo que se requiere

Hurtado hizo énfasis en que las autoridades sólo deben preocuparse por respetar y hacer cumplir el artículo 91 de la Constitución, el cual establece que "todo trabajador tiene derecho a un salario digno y suficiente, ajustado anualmente, basándose en el costo de la canasta básica".

"Comencemos por allí y busquemos, a través del diálogo social entre las partes, suscribir nuevos contratos colectivos de trabajo, previa abolición de los tabuladores Onapre. Además, ratificamos nuestra negativa a la eliminación de las prestaciones sociales, lo que sería el más grande atraco contra el trabajador y su familia, esto debe ser un punto innegociable para retomar la senda de la recuperación del ingreso y la supervivencia familiar", manifestó.

Aunado a esto, el presidente de Urepanz considera necesario que se deje a un lado la aplicación de aumentos de los ingresos mensuales mediante bonificaciones, "que no generan incidencia alguna".

"El trabajador necesita sueldos, salarios y pensiones acordes a la ley. No $200 ni $400, sino un salario, sueldo o pensión que permita al trabajador cubrir las necesidades básicas para él y su familia", concluyó Hurtado.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez