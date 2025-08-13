Urepanz asegura que el Estado logró la "exterminación del salario" en el país

Luego de que la tasa del dólar oficial superara la barrera de los 130 bolívares (hasta el miércoles estaba en Bs 133,51 según el Banco Central de Venezuela), el presidente del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos de Anzoátegui (Urepanz), José "Cheo" Hurtado, afirmó que el gobierno logró "exterminar" el sueldo mínimo en el país.

"Consumatum Est´. El Estado ha logrado su aspiración: la exterminación del salario en este país, lo cual es una aberración que sumerge en la más profunda miseria al trabajador público y a su familia", resaltó.

A juicio del dirigente sindical, no se justifica que el gobierno, desde marzo del año 2022, no haya aumentado el ingreso base a los empleados públicos ni la pensión al personal jubilado.

Opinión

"Estamos en un apartheid por parte del gobierno. Es injustificable la actitud del gobierno que estampe en un decreto como en el caso del Bono de Guerra Económica y de Cesta Ticket la coletilla de que ninguno de los estos genere incidencia alguna en los bonos vacacional, en la bonificación de fin de año y mucho menos en las prestaciones sociales, cuando está establecido que todo ingreso regular y constante en la nómina del trabajador pasa a ser parte del salario integral, según lo establece la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que es imposible que un decreto esté por encima jerárquicamente de una Ley Orgánica, según lo establece la pirámide kelseniana", acotó.

Para Hurtado, los trabajadores del sector público están sometidos a un modelo de neo-esclavitud.

"Nos pagan con un bono, pero no percibimos salario alguno. Esto destruye las prestaciones sociales, el salario y cualquier tipo de emolumento que perciba el trabajador público activo y los jubilados. Desde Urepanz hacemos un llamado a las federaciones y confederaciones nacionales, así como a los sindicatos, a un urgente debate nacional sobre el tema del salario. Es el momento de consolidar una unidad sin proselitismo político partidista alguno, hagamos un músculo social para asumir el reto de una cruzada por el salario en Venezuela", concluyó el presidente del sindicato.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez