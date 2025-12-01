Uptp Luis Mariano Rivera en Carúpano escogió tres voceros docentes a la Constituyente Universitaria

Los docentes de la Universidad Politécnica Territorial de Paria (Uptp) Luis Mariano Rivera, en Carúpano, estado Sucre, escogieron este lunes en asamblea a los tres voceros que representarán a la casa de estudios en el evento nacional de la Constituyente Universitaria.

Carlos Tineo, uno de los seleccionados por votación de la asamblea, resaltó que se trata de llevar delegados a la Constituyente, que se estará realizando en Caracas los próximos 14, 15 y 16 de diciembre.

Explicó que universitarios se unirán a los obreros, para debatir lo relacionado al tema laboral. “Se va a discutir cómo se va a manejar el destino de los trabajadores durante los siguientes años en el país, desde lo económico y sus beneficios”.

Tineo resaltó que se trata de un proceso nacional que se estará llevando a cabo en todas las universidades del país, desde este lunes y hasta el viernes 5 de diciembre.

Voces

El proceso se cumplirá de forma similar en los sectores obrero, administrativo y estudiantil, con la modalidad de haber incluido a los egresados para que escojan su representación.

Jesús Figueroa, vocero del sindicato de profesores, informó que se escogió a los docentes Carlos Tineo, Alexandra Marcano y Marielis Ortega, quienes tendrán la vocería de la Uptp en la Constituyente. “Es la voz por el nuestro sector en ese congreso que se efectuará 14, 15 y 16 de diciembre”.

