Unos 70 mil visitantes ingresaron a Carúpano durante la edición 61 de su Carnaval Turístico

Durante una rueda de prensa para hacer balance del recién finalizado Carnaval Carúpano 2026, en el estado Sucre, el alcalde de Bermúdez, Julio Rodríguez, resaltó que en esta edición la activación de la empresa privada para aportar a la organización y a la realización del evento, fue uno de los hechos más significativos.

“Este carnaval tuvo un significado especial, porque uno comienza a notar cómo la empresa privada está activada y se incorpora aún más, hay mucha gente motivada”.

Rodríguez dijo que en el Carnaval atrajo, entre la calle Juncal y la avenida Perimetral, durante domingo y lunes, a unas 100 mil personas, que se movilizaron por la ciudad y calculó que el ingreso de temporadistas en Bermúdez estuvo por el orden de las 70 mil personas.

Al respecto, recalcó que en los municipios cercanos se dieron cuenta que Carúpano es el epicentro de la festividad “Y como carupaneros debemos valorar eso”.

Aportes

El jefe local reconoció, asimismo, los aportes de Humberto Angrisano, creador de la festividad, para que ésta tuviera renombre internacional.

Con relación al tema turismo, señaló que la entidad se proyecta como un polo de atracción de visitantes, y el carnaval de Carúpano constituye un aporte para el atractivo de Sucre.

Para Semana Santa, adelantó, aspiran tener listos los proyectos del mirador de El Copey y el de la entrada de Maturincito, en la zona montañosa, con la Ruta de La Cerbatana, donde aspiran desarrollar un área de parapente, un parque infantil, entre otros atractivos.

Como cada año, con la finalización del evento, el mandatario habló de no esperar a último momento y el financiamiento para comenzar a trabajar y ofreció evaluar si el festejo en verdad genera beneficios económicos. “Esto tiene que ser una empresa, una institución real”.

Señaló que el evento debe favorecer al municipio y la realización del festejo en los próximos años y prometió generar un plan para incorporar al empresariado, para que también estén al tanto de los recursos que se manejen para el evento.

Reconoció que la calle Juncal “quedó pequeña” y están evaluando el problema con los cables de las empresas de telecomunicaciones. “Pudiéramos hacer cosas muy grandes, pero la calle Juncal no lo permite”.

Ofreció evaluar opciones que favorezcan la realización del desfile y que permita crecer al evento, entre las cuales mencionó la avenida Perimetral o las circunvalaciones.

Sucre / Corresponsalía Carúpano