Universidad Politécnica Luis Mariano Rivera graduó a 80 nuevos profesionales este lunes

Con la graduación de 80 nuevos profesionales de los programas nacionales de formación y de carreras técnicas, la Universidad Politécnica Territorial de Paria (UPTP) Luis Mariano Rivera, en Carúpano, estado Sucre, totalizó unos 1200 egresados durante el año 2025.

El acto de grado, que se realizó en la biblioteca Domingo Amaro López de la UPTP en Carúpano contó con la presencia de las autoridades universitarias, con el rector Néstor Malavé a la cabeza.

Discurso

Malavé señaló durante su discurso que han hecho un gran esfuerzo para lograr los resultados que hoy se ven en el número de graduados y felicitó a los jóvenes por la ocasión, al igual que a sus familiares.

Dijo, además, que las políticas universitarias se están orientando hacia el desarrollo, la innovación y el avance de la ciencia y la tecnología, para lo cual están promoviendo los estudios de maestría y doctorado, así como la investigación en todas las áreas.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano