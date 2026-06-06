Unas 130.000 personas recibieron al papa en las calles de Madrid en su primer día en España

La capital española se volcó este sábado para dar la bienvenida al papa León XIV. Unas 130.000 personas, de acuerdo con los datos de la Delegación del Gobierno, colmaron las calles de Madrid para vitorear al pontífice durante su primer trayecto por la ciudad, entre el Palacio Real y la Nunciatura Apostólica.

El viaje apostólico comenzó por la mañana con un fuerte componente institucional. Tras aterrizar en Madrid, el líder de la Iglesia católica fue recibido con honores militares por la familia real en el Palacio Real.

Al término de la ceremonia de bienvenida, y bajo el repique de las campanas de la catedral de La Almudena, el papa inició su recorrido en el tradicional papamóvil.

Un recorrido entre la multitud

Durante la primera parte del trayecto, León XIV recorrió en el vehículo abierto puntos neurálgicos como la plaza de España hasta llegar a la plaza de Colón.

En este punto, el pontífice abordó un coche cerrado para completar el traslado a la nunciatura, ubicada en el norte de la capital. A lo largo de toda la ruta, el papa se mostró enérgico, saludando y bendiciendo continuamente a la multitud congregada.

Agenda social y encuentro juvenil

Tras el almuerzo, la agenda del pontífice se reactivará con un marcado carácter social y juvenil: El papa se trasladará al barrio de Carabanchel, en el sur de Madrid, para visitar un centro de atención a personas sin hogar gestionado por esta organización.

Luego tendrá un encuentro con la juventud en la plaza de Lima, sobre la avenida de la Castellana. Se espera una asistencia masiva a este evento, que contará con presentaciones musicales.

Para este último acto, León XIV volverá a utilizar el papamóvil durante un trayecto de un kilómetro, permitiendo un nuevo acercamiento con los fieles. Posteriormente, desde un escenario elevado a 4,5 metros de altura, el santo padre escuchará y responderá a las inquietudes de los jóvenes antes de dar inicio a la vigilia oficial.

Madrid / Redacción Web