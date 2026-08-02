Delcy Rodríguez coordina con gobernadores acciones para reforzar el Sistema Eléctrico Nacional

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, encabezó este domingo una videoconferencia con los gobernadores y gobernadoras del país para coordinar acciones inmediatas destinadas a fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), luego de las incidencias registradas en el servicio en distintas regiones del país.

Durante el encuentro, las autoridades nacionales y regionales evaluaron el estado de la red eléctrica y acordaron una ruta de acciones preventivas para hacer frente a los efectos del fenómeno meteorológico conocido como el Super Niño, al considerar que las condiciones climáticas extremas representan un desafío para la estabilidad del sistema.

Asimismo, revisaron las dinámicas territoriales y la respuesta institucional ante las fallas reportadas, con el objetivo de optimizar la distribución de energía, reforzar el mantenimiento de la infraestructura eléctrica y garantizar la continuidad de los servicios esenciales en cada una de las entidades.

De acuerdo con una nota de prensa de la Presidencia, estas acciones forman parte de los planes de atención y contingencia del Ejecutivo Nacional para fortalecer el SEN mediante el trabajo coordinado entre el Gobierno central y las gobernaciones, con el fin de preservar la estabilidad del servicio eléctrico para la población.

Caracas / Redacción web