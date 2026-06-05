Una mujer murió en la población de Yoco tras ser quemada por su pareja en un acto de celos

Las autoridades policiales del estado Sucre confirmaron la muerte de Vanessa Andreína Rojas Lezama, de 32 años, víctima de un fatal ataque incendiario por parte de su pareja, quien también falleció durante el hecho.

La mujer perdió la vida tras pasar horas en estado crítico en un centro asistencial, debido a las graves quemaduras que le provocó el agresor, al parecer en un ataque de celos. El hombre prendió fuego a la vivienda que habitaban, donde él también falleció a causa de las llamas. El suceso ocurrió en la población de Yoco, localidad cercana a Güiria, en el municipio Valdez.

De acuerdo con las investigaciones preliminares del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el móvil del crimen fue pasional.

Según testigos, el hombre llegó a la casa en estado de alteración. Tras una fuerte discusión, buscó un líquido inflamable y lo esparció por toda la vivienda con la joven en el interior.

El agresor, cuya identidad no se reveló, provocó intencionalmente el incendio de la estructura con el firme propósito de acabar con la vida de Rojas Lezama. Sin embargo, el sujeto también sufrió los efectos del fuego.

Víctimas

Debido a la gravedad de las lesiones, el victimario falleció el pasado jueves 28 de mayo, un día antes que la mujer. Por su parte, la joven resultó con quemaduras en el 80% de su cuerpo.

Rojas Lezama luchó por su vida en un centro de salud hasta la mañana del viernes 29 de mayo, cuando finalmente se reportó su deceso a causa de los severos daños internos y externos provocados por el fuego.

El caso, de acuerdo con las investigaciones en curso, quedó calificado como un femicidio-suicidio.

Sucre / Corresponsalía