Una mujer falleció en un incendio ocurrido en su residencia situada en El Tigre (+Fotos)

Una mujer, de 57 años de edad, falleció calcinada durante un incendio en su residencia de dos plantas, situada en la cuarta carrera del sector Pueblo Nuevo Sur de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui.

Según reportes policiales preliminares, el suceso ocurrió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves 16 de abril de 2026.

Autoridades presumen que el fuego, supuestamente, fue provocado por un cortocircuito en un protector de aire acondicionado, instalado en una habitación de la planta alta, donde dormía la víctima, identificada como Leobersy León.

Bomberos arribaron al sitio

Bomberos del estado Anzoátegui se presentaron en el lugar para ejecutar las labores de extinción de las llamas y enfriamiento, para lo cual utilizaron aproximadamente 1.000 litros de agua.

Además, acudieron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc), Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Protección Civil y Policía Municipal de Simón Rodríguez (Polisosir).

El cadáver de León fue ingresado en la morgue del Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas de la capital del municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui.

El Tigre / Damary Díaz